W Szprotawie rusza mobilna opieka dentystyczna dla dzieci i młodzieży!

Jak skorzystać z bezpłatnych badań w Szprotawie?

Burmistrz Mirosław Gąsik gorąco zachęca do wzięcia udziału w programie bezpłatnej profilaktyki stomatologicznej: - Drodzy rodzice i opiekunowie, dbajmy o zdrowy uśmiech naszych dzieci, tym bardziej, że próchnica to nie tylko problem estetyczny - zaznacza burmistrz. - Koszty świadczeń stomatologicznych oferowanych w mobilnym gabinecie dentystycznym pokrywane są ze środków NFZ. Unikniemy również opłat związanych z dojazdem do dentysty, ponieważ dentobus pojawi się przy każdej z gminnych szkół. Wystarczy tylko podpisać oświadczenie, które dostępne jest we wszystkich placówkach szkolnych, aby wasze pociechy mogły skontrolować stan zdrowia jamy ustnej. Gorąco zapraszam do skorzystania z bezpłatnego leczenia. Harmonogram wizyt podany zostanie przez poszczególne szkoły.