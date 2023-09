W Żaganiu będzie stacjonował mammobus! Warto zapisać się na bezpłatne badania!

Mammobus przyjedzie do Żagania w piątek 6 października 2023 r. (szczegóły w załączniku) przeprowadzane będą bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanych tego typu badań. Zapisy na badania prowadzone są pod numerem telefonu: 68 41 41 411 (od 8.00 do 16.00 pn.-pt. ) lub online

https://pacjent.diagnostyk.pl/

Z badań mogą skorzystać panie urodzone w latach: 1954 - 1973, w mammobusie, który będzie stacjonował koło pałacyku Urzędu Miasta Żagań, przy ul. Jana Pawła II 15.

Jeśli ktoś nie zdąży zbadać się w Żaganiu, to nic straconego. Z bezpłatnych badań, bez skierowania (dla kobiet z roczników 1954-1074) można również skorzystać stacjonarnie, w 105 Kresowym Szpitalu Wojskowym przy ul. Domańskiego 2 w Żarach, tel. 68 470 79 00 lub 68 470 79 01, w zakładzie diagnostyki obrazowej, pracowni mammografii. Pracownia wykonuje również badania na zlecenia lekarzy.