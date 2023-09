Szprotawa walczy o likwidację składowiska odpadów w Wiechlicach! Liczy na pomoc sądu!

Są oskarżeni w szprotawskiej sprawie

Prokuratura Rejonowa w Żaganiu oskarżyła w tej sprawie 5 osób, odpowiedzialnych, zdaniem żagańskiej prokuratury, za nielegalne składowanie odpadów przy ul. Jesionowej, w firmie należącej do warszawskiej spółki. Ta sprawa, potraktowana jako osobny przewód wciąż się toczy, a wyrok ma zapaść 25 września 2023.

- Właściciel już kilkakrotnie miał wywieźć i zutylizować odpady - stwierdza burmistrz Mirosław Gąsik. - Chcemy, żeby został do tego skutecznie przymuszony.

Wraz z burmistrzem na rozprawę przyjechała duża grupa szprotawskich radnych, również zainteresowanych likwidacją składowiska. Strona szprotawska podkreślała, że trzeba działać, aby nie doszło do podobnej sytuacji, jak w zielonogórskim Przylepie, gdzie spłonęła bomba ekologiczna, powodując ogromne zagrożenie.