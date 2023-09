W Żaganiu znaleziono kolejną płytę epitafiną. Poprzednie wciąż leżą w garażu ŻWiK. Co się z nimi stanie?

Co dalej z żagańskimi płytami?

Płyty epitafijne z XVII wieku trafiły do garażu Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji, gdzie leżą do dzisiaj. - Zostały zabezpieczone - informuje Cyprian Maszlong, prezes ŻWiK. - Oglądali je przedstawiciele instytucji zajmujących się zabytkami, ale nie wiemy, kiedy zostaną zabrane. Zdajemy sobie sprawę, że to wspaniałe zabytki.