Historyczne znalezisko w Parku Książęcym w Żaganiu! Remont wodotrysków ujawnia tajemnice z przeszłości!

Fontanna Kamienista, przy pałacowym płocie, od strony ul. Szprotawskiej jest najmłodszym z wodotrysków w pałacu. Została stworzona po II wojnie światowej. - Po prostu zebrano okoliczne kamienie i usypano z nich fontannę - tłumaczy Oktawian Wróblewski, archeolog. - Koparka pod moim nadzorem demontowała stopniowo "kopiec" z kamieni eratycznych (narzutowych). W pewnym momencie zauważyłem jakiś złoty poblask na kamiennym licu. Zastopowałem operatora koparki i bardzo się ucieszyłem, bo okazało się, że jest to sporych rozmiarów kamień eratyczny z inskrypcją "WILHELMINEN WIESE", co oznacza "Łąka Wilhelminy", czyli siostry Doroty Talleyrad-Perigord. To bardzo ciekawe odkrycie, ponieważ kamień leżał napisem do wewnątrz i był niewidoczny. Dzięki temu litery w dobrym stanie zachowały się do naszych czasów, nietknięte przez upływ czasu i warunki pogodowe. Napis został wykonany przez wygrawerowanie w kamieniu i dodatkowo pokrycie grawerunku tzw. pozłotą (to bardzo ważne ustalenie). Takie XIX -wieczne pozłocenie wygrawerowanych inskrypcji nieczęsto zachowuje się w dobrym stanie. Tutaj dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności, kamień z napisem przyległ do innej bryły skalnej, zatem takie "odwrocie" nie było narażone na działanie promieniowania UV (promieni słonecznych) i intensywnych opadów deszczu dlatego pozłota jest w dobrym stanie, a po zabiegach konserwatorskich pod fachowym okiem pana Tomasza Filara (dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki, specjalizacja – konserwacja kamienia, elementów i detali architektonicznych), z pewnością odzyska w pełni pierwotny blask. Tomasz Filar, który pełni nadzór konserwatorski nad elementami kamiennymi fontann, odkrył podobny kamień, z taką dobrze zachowaną pozłotą, podczas remontu pałacu w Zatoniu, który również był w posiadaniu księżnej Doroty de Talleyrand-Périgord.