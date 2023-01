Krzyż wotywny w Żaganiu odrestaurowany! Koniecznie wybierzcie się tam na spacer! Sprawdźcie, jak tam dotrzeć!

Krzyż wotywny powstał z inicjatywy księżnej Doroty Talleyrand-Perigord w 1853 roku, jako dowód szczęśliwego powrotu do Żagania z długiej i wyczerpującej podróży do Nicei. Miał on być "drogowskazem do niebiańskiej ojczyzny".

Krzyż z piaskowca przetrwał dwie wojny światowe, ale nie oparł się miejscowym wandalom, którzy w latach 80. XX wieku wysadzili go za pomocą dynamitu. Przez długie lata w tym miejscu była tylko kupa kamieni.