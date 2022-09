Wielka inwestycja w Wiechlicach w gminie Szprotawa. Powstanie tutaj fabryka części samochodowych, w której pracę znajdzie pół tysiąca osób

– Z wielkim zapałem przystępujemy do nowej inwestycji w Szprotawie, mając nadzieję na dynamiczny rozwój we współpracy z lokalną społecznością. Jesteśmy pod wrażeniem pozytywnego odbioru naszych poczynań w Szprotawie, co jednocześnie zobowiązuje do jeszcze wytrwalszej i mocniejszej pracy. Liczymy, że tutejsza inwestycja, przeciwnie do globalnych trentów napędzi tutejszy region i gospodarkę. Tworzymy lepszą rzeczywistość, w której Zakład Produkcyjny Minth Group – Mignen Sp. z o.o. – będzie wzorowym przykładem dla innych inwestorów i bezpiecznym oraz przyjaznym pracodawcą dla mieszkańców – komentuje Weiwang Wang, General Manager w Mignen Sp. z o.o.