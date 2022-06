Wielkie manewry z Czarną Dywizją! Ćwiczenie Defender Europe 22 zostało zakończone

Żołnierze na torach i drogach

Nie lada wyzwaniem dla żołnierzy z Czarnej Dywizji, z którym jednak poradzili sobie znakomicie, potwierdzając tym samym znakomite wyszkolenie i przygotowanie do ćwiczenia, było sprawne przemieszczenie wojsk i sprzętu na znaczne odległości za pomocą transportu kolejowego, po drogach publicznych oraz leśnych duktach.

Pancerniacy z 10BKPanc wykorzystali m.in. tzw. drogę Hannibala, która swój bieg rozpoczyna na świętoszowskim poligonie, a kończy na poligonie w Drawsku Pomorskim.

Łącznie ponad 1.500 km. Po drodze pokonywali kilka rzek i to na wielu kierunkach. - Nasza blisko miesięczna rozłąka z bliskimi również dawała się we znaki. Jednak ostatecznie zadanie wykonaliśmy jak to my – czyli na najwyższym poziomie i co najmniej na pięć z plusem, a to zawsze daje największą satysfakcję – podkreśla zmęczony działonowy czołgu Leopard 2PL, st. szer. Mariusz Michalski.