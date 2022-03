Żołnierze z 3 drezdeńskiego pułku czołgów średnich w Żaganiu obchodzą jubileusz i wydają kolejną publikację!

Edukacja i wspomnienia

- 3. pułk czołgów średnich w garnizonie Żagań został rozformowany w 1989 roku - wspomina Andrzej Miernicki - Do dzisiaj nikt nie wie, co było powodem. Mimo iż później służyliśmy w różnych jednostkach, to wciąż wspominaliśmy tę pierwszą, w której zaczynaliśmy służbę w wojsku. Byliśmy wtedy młodzi i pełni zapału. W jednostce służyło ok. 120 żołnierzy i pracowało ok. 60 pracowników cywilnych.

Stowarzyszenie 3 pułku czołgów średnich powstało w 2005 roku. Byli żołnierze zaczęli szukać kolegów, którzy rozjechali się po całej Polsce. Teraz spotykają się na zjazdach i zlotach. Wydają też książki i prowadzą własną stronę internetową. Uroczyste obchody jubileuszu odbędą się w maju 2022 roku.