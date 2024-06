Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Pełna lista lokali wyborczych w Żaganiu

Jaki jest podział na okręgi w wyborach europejskich 2024

Lista lokali wyborczych w Żaganiu

Arena Żagań-Hala Sportowa-sala na parterze

Centrum Kultury

Liceum Ogólnokształcące

Miejskie Przedszkole Nr 3

Ośrodek Pomocy Społecznej

Pałac Książęcy-sala Stendhala

Pałac Książęcy-sala nr 130

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7-sala lekcyjna nr 28

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7-sala nr 27

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7-stołówka

Głosowanie w wyborach europejskich

Ile trzeba mieć lat, by móc wziąć udział w wyborach?

Wiek wymagany do uzyskania prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego może się różnić w zależności od kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Ogólnie jednak, większość państw, w tym Polska, stosuje zasadę, że obywatele muszą osiągnąć pełnoletność, czyli mają ukończone 18 lat, aby móc uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 2024 roku po raz pierwszy udział w wyborach do Europarlamentu wezmą 16 i 17 – latkowie z Belgii.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania