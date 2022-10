Zaćmienie Słońca w Żaganiu 2022! Zjawisko astronomiczne będzie można obserować już dzisiaj! Małgorzata Trzcionkowska Redakcja Warszawa

Częściowe zaćmienie Słońca 2022 będzie dzisiaj, we wtorek, 25 października. Księżyc częściowo zasłoni tarczę słoneczną, dzięki czemu będziemy mieć szansę zobaczyć częściowe zaćmienie Słońca. Zjawisko to jest jednym z najważniejszych zjawisk astronomicznych tego roku. Jeśli pogoda na to pozwoli, zaćmienie będzie można obserwować w całej Polsce.