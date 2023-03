Żagańscy pływacy z medalami! Świetnie sobie radzą na zawodach!

Wyniki zawodników żagańskiej Żaglicy

Żagańscy pływacy w Warszawie

W marcu zawodnicy Sportowego Klubu Pływackiego Żaglica na co dzień trenujący pod okiem Marka Buczkowskiego - Kaja Kowalska oraz Krzysztof Aleszczyk - wzięli udział w ogólnopolskich zawodach pływackich dla dzieci z cyklu "Od Młodzika Do Olimpijczyka". Były to kolejne, czwarte już eliminacje z cyklu tych zawodów organizowanych w sezonie 2022/2023 przez Akademicki Związek Sportowy Warszawa. Najbardziej utytułowana zawodniczka SKP Żaglica - Kaja Kowalska - po raz kolejny udowodniła wysoki poziom sportowy, uzyskując drugi czas dnia i zdobyła srebrny medal w konkurencji 50 metrów stylem dowolnym. Ponadto zajęła piąte miejsce w konkurencji 50 m stylem klasycznym i czwarte miejsca w konkurencjach na 50 m stylem grzbietowym i 50 m stylem motylkowym, rywalizując z plejadą 44 zawodniczek z klubów z całej Polski. To kolejny bardzo dobry start Kai, która skrupulatnie gromadzi punkty do udziału w finale edycji zawodów (czerwiec 2023).

Krzysztof Aleszczyk sprawdzając swoje umiejętności pływackie, wystartował w trzech konkurencjach. Ostatecznie zajął 31 miejsce na 50 m stylem dowolnym, 18 miejsce na 50 m stylem klasycznym oraz 26 miejsce na 50 m stylem grzbietowym, poprawiając swoje rekordy życiowe, które uzyskał w Świebodzinie 04.03.2023 r. W jego kategorii wiekowej w zawodach brało udział 53 zawodników.

- Ogólnopolskie zawody pływackie dla dzieci z cyklu "Od Młodzika Do Olimpijczyka", w których bierzemy udział, w tym cyklu składają się z siedmiu edycji: sześciu eliminacji i wielkiego finału, który odbędzie się w czerwcu 2023 roku - wyjaśnia Alicja Buczkowska. - Zawodnicy SKP Żaglica są jedynymi pływakami z żagańskich klubów, biorącymi udział w ogólnopolskich zawodach w Warszawie.