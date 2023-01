11-letnia Klara Drozdek z Małomic potrzebuje pomocy! Dziewczynka cierpi na nowotwór mózgu

14 listopada 2022 11-letnia Klara Drozdek stanęła na granicy życia i śmierci, po tym, jak straciła przytomność w szkole! Koszmar, który rozpoczął się tamtego dnia, trwa do dzisiaj. Dziewczynka cierpi na guza mózgu. Na jej leczenie i rehabilitację potrzeba ponad 300 tys. zł. Do tej pory na "Się Pomaga" zebrano 108 tys. zł. W zbiórkę włączyły sie również samorządy Małomic i Szprotawy.

- Nasze życie się zatrzymało – tylko tymi słowami można opisać to, co dzieje się z rodzicami, kiedy dziecko otrzymuje diagnozę – nowotwór złośliwy - tak chorobę córki opisują jej rodzice. - Wszystko stało się tak szybko, tak nagle. Klara skończyła 11 lat – w tym wieku problemy pojawiają się szybko i równie szybko znikają. Tym razem było inaczej. 14 listopada 2022 Klara stanęła na granicy życia i śmierci! Koszmar, który rozpoczął się tamtego dnia, trwa do dzisiaj… Klara Drozdek z Małomic potrzebuje pomocy Archiwum rodzinne

Tragiczne wydarzenia w szkole

Tydzień przed tym, zanim Klara straciła przytomność w szkole, zdarzały jej się poranne nudności i wymioty. Nikt nie spodziewał się, że będzie to wstęp do tak bardzo dramatycznych wydarzeń.

Telefon ze szkoły zakończył spokojne życie całej rodziny. Klara trafiła do szpitala. - opowiadają państwo Drozdkowie. -Po 3 dniach trzymaliśmy już w ręku diagnozę. Straszne wiadomości – nowotwór złośliwy, guz w móżdżku (medulloblastoma). Staliśmy, nie wierząc, że to wszystko dzieje się na prawdę. Nie wiedzieliśmy, co teraz będzie, jakie nasza córeczka ma szanse, jak teraz będzie wyglądało leczenie, czy w ogóle można to wyleczyć…

Lekarze podjęli decyzję – natychmiastowa operacja w klinice w Szczecinie. Już po kilku dniach zaczęto przygotowywać naszą córeczkę do operacji. Każda operacja głowy to śmiertelne zagrożenie, zwłaszcza kiedy chirurdzy muszą wyciąć guz z mózgu. W takiej sytuacji nikt nie wie, jak do końca przebiegnie operacja, co wydarzy się w trakcie i jakie będą tego konsekwencje.

Trudna i długa operacja w Szczecinie

Operacja trwała 10 godzin – najdłuższe 10 godzin w życiu rodziny. Po operacji Klara była przytomna, a lekarze zadowoleni. Udało się wyciąć guz w całości, a to oznaczało znacznie lepsze rokowania. Niestety w drugim dniu po operacji Klara ponownie trafiła na stół operacyjny! Okazało się, że ciśnienie w głowie zaczęło rosnąć. Konieczne było założenie specjalnego drenażu, który odbarczył ciśnienie z głowy. Ciśnienie doprowadziło do konsekwencji charakterystycznych dla udaru mózgu. Po operacji Klara przebywała w śpiączce farmakologicznej przez 3 dni.

Powikłania spowodowały niedowład wszystkich kończyn i niewydolność oddechową. Klara znalazła się pod respiratorem, który oddychał z nią. Obecnie Klara oddycha już sama, lecz w rączkach i nóżkach dalej jest niedowład.

- Jednego dnia żegnaliśmy naszą córeczkę przed wyjściem do szkoły, a kolejnego stanęliśmy naprzeciw dziecka, które musi nauczyć się wszystkiego od nowa - opowiadają rodzice. Klara Drozdek z Małomic potrzebuje pomocy Archiwum rodzinne

Przed Klarą jeszcze długa droga do zdrowia

Od 2 tygodni Klara oddycha samodzielnie, w tym czasie zaczął wracać kontakt z dziewczynką. - Na polecenie nasza córeczka wodzi oczami, wystawia język - opisują rodzice. - Małymi kroczkami naprawiamy szkody, jakie wywołało ostre wodogłowie. Nasza córeczka ćwiczy pod okiem neurologopedy oraz fizjoterapeuty, ale potrzeba o wiele więcej specjalistów. Nikt nie ukrywa przed nami prawdy – rehabilitacja to nie tygodnie, czy miesiące, ale lata, które musimy poświęcić Klarci. Leczenie potrwa jeszcze bardzo długo. Przed Klarą jeszcze chemioterapia, radioterapia i chemia przypominająca. Całe onkologiczne piekło, które trzeba przejść, by móc żyć. Klara niebawem straci włosy i siły, ale dzięki temu może wciąż żyć. W tym czasie musimy walczyć o to, by nasza córeczka jak najszybciej wróciła do sprawności. Pieniądze na leczenie i rehabilitację Klary można wpłacać na Się Pomaga

