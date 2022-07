Piknik rodzinny w Iłowej 23-07-2022! Mieszkańcy gminy wsparli 3,5-letnie bliźniaczki Lenkę i Agnieszkę, chore na białaczkę [ZDJĘCIA]

Wielka tragedia dla rodziny z Iłowej

Przypominamy, że rok temu pisaliśmy o Lence, która zachorowała na białaczkę limfoblastyczną. Jej tata, Henryk Nowak opowiedział nam o walce, którą musiała podjąć cała rodzina. - Zaczęło nas niepokoić zdrowie Lenki - tłumaczył. - W lutym (2021) nie miała apetytu, a na jej szyi pojawił się guzek. Szukaliśmy pomocy lekarskiej. Usłyszeliśmy, że to tłuszczak. Został nawet wyduszony. To jednak nie pomogło i dopiero gdy lekarze zdecydowali się na jego wycięcie, zostały wykonane podstawowe badania dziecka, a więc morfologia. Wtedy okazało się, że to ostra białaczka limfoblastyczna.

5 marca 2021 dziewczynka wraz z mamą trafiła do Przylądka Nadziei we Wrocławiu, gdzie rozpoczęła walkę o życie. Rok później zachorowała również jej siostra bliźniaczka Agnieszka. Trwa walka o zycie dziewczynek w Przylądku Nadziei we Wrocławiu.