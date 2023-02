Chcesz zostać policjantem w Żaganiu? Sprawdź swoją kondycję na zajęciach w lutym 2023! Małgorzata Trzcionkowska

Policja w Żaganiu zaprasza na test sprawności na żagańskiej Arenie Archiwum Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu zaprasza do udziału w treningu testu sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w policji. W soboty 18 i 25 lutego. Można sprawdzić swoją sprawność i kondycję w testach, które trzeba wykonać przed przyjęciem do służby.