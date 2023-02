Joanna Habich ze Szprotawy w Orchestra 4Young Adama Sztaby! Nasza skrzypaczka znalazła się wśród najlepszych młodych muzyków w Polsce!

Joanna Habich ze Szprotawy ma zaledwie 14 lat, a na swoim koncie już mnóstwo sukcesów. Między innymi stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do długiej listy może dopisać udział w Orchestra 4Young Adama Sztaby, projekcie realizowanym przez Filharmonię Pomorską im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy, od 29 stycznia do 4 lutego 2023. - Program był bardzo intensywny - opowiada Asia. - Wspólne warsztaty, wykłady i mnóstwo rozmów. Po powrocie do domu już zaczęłam tęsknić i zapragnęłam tam wrócić!

Asia Habich jest bardzo utalentowaną skrzypaczką ze Szprotawy. Ma zaledwie 14 lat, a za sobą już mnóstwo sukcesów. Między innymi stypendium artystyczne Marszałka Województwa Lubuskiego oraz stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest uczennicą Szkoły Podstawowej nr 1 w Szprotawie oraz szkoły muzycznej I i II stopnia w Żaganiu, do której dojeżdża trzy razy w tygodniu z tatą. - Dzięki wyrozumiałości i przychylności dyrektora i nauczycieli Szkoły Muzycznej w Żaganiu mam możliwość indywidualnej, intensywnej pracy ( ćwiczenie na instrumencie ) w domu. Już niedługo wyruszy w świat, bo po podstawówce zamierza podjąć naukę w Poznańskiej Szkole Talentów. Co będzie po szkole i studiach muzycznych? Jeszcze nie wiadomo. Asia marzy o zagraniu w Sydney Opera House oraz Wiener Staatsoper, czyli Wiedeńskiej Operze Narodowej. Czy to się uda? Z pewnością tak! Ale najpierw trzeba na to ciężko zapracować...

Rodzina wspiera Asię

Asia Habich pochodzi z bardzo muzykalnej rodziny. Jej rodzice: Jacek i Iza są z wykształcenia muzykami, po studiach muzycznych w Lublinie. Mama uczy w szkole muzycznej w Szprotawie. - Tata nie zajmuje się zawodowo muzyką, ale czasami gra dla przyjemności - wyjaśnia Asia. - Gra również moja starsza siostra

Nietrudno się domyśleć, że talent Joasi rozkwitł na bardzo podatnym gruncie.

Sąsiedzi ze Szprotawy wyrozumiali, nauczyciele dumni

Joasia ćwiczy od 8 lat. Zapewnia, że rodzice nie zmuszali jej do długich treningów. Po prostu robi to, co kocha. - Czasu mam niewiele - przyznaje. - Ale staram się wszystko pogodzić. Bardzo dziękuję tacie, że wozi mnie do szkoły muzycznej II stopnia w Żaganiu. Niestety, w Szprotawie nauka kończy się na pierwszym stopniu. Gdybym musiała dojeżdżać autobusami, to bym sobie nie poradziła.

- A jak sąsiedzi znoszą skrzypcowe wprawki? - pytam artystki. - Nie narzekają, a przynajmniej nie słyszałam o tym - odpowiada Asia. - Pod nami mieszka pan pochodzący z Włoch, który mówił nam, że się relaksuje, gdy może usiąść w fotelu i posłuchać, jak gram. Było mi bardzo miło, gdy nam to powiedział.

Orkiestra Adama Sztaby i młodzi muzycy

Asia nie próżnuje nawet w czasie ferii. Jej ostatnim osiągnięciem był udział w castingu, a potem w warsztatach i koncercie Orchestra 4Young Adama Sztaby, w którym wzięło udział ok. 50 młodych muzyków i wokalistów z całej Polski. Joanna Była jedną z trzech najmłodszych uczestniczek. Orkiestrę tworzyła młodzież ze szkół muzycznych II stopnia, a śpiewali studenci z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Warsztaty Filharmonii Pomorskiej trwały od 29 stycznia do 4 lutego 2023. Gdy rozmawialiśmy z Asią po powrocie do Szprotawy, nadal była szczęśliwa i podekscytowana. - To było niesamowite przeżycie - opowiedziała nam. - Czas spędzaliśmy bardzo intensywnie. Na próbach, wykładach i długich rozmowach. Wstawaliśmy ok. 7.30, a kładliśmy się spać o 2.00. Dla mnie wielką nowością była możliwość grania muzyki rozrywkowej, z którą uczniowie szkół muzycznych raczej nie mają kontaktu. Do tego musiałam się dopasować do orkiestry, gdy do tej pory byłam solistką. To było wspaniałe doświadczenie. Gdy wróciłam do domu, przespałam wiele godzin, ale już zaczęłam tęsknić za ludźmi, muzyką i atmosferą.

- Co graliście? - Bardzo różne utwory - Od Kory i Maanamu, przez jazz, czy muzykę filmową. Najważniejsza nie była, jak do tej pory technika, a rytm, feeling. Joanna Habich ze Szprotawy, laureatka stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Archiwum rodzinne

Marzenia są do spełnienia

- Jaki jest Adam Sztaba? - Bardzo bezpośredni i charyzmatyczny - tłumaczy Asia. - Jest świetnym nauczycielem, chociaż zachowuje się bardziej jak starszy kolega.

- Czy widziałaś utwór "Co mi Panie dasz" stworzony w pandemii przez bardzo wielu muzyków? - Tak, na mnie zrobił też olbrzymie wrażenie. Adam Sztaba opowiadał, jak trudni było zebrać wszystkich muzyków i zrealizować wspólnie z nimi teledysk. Słuchanie takich historii było bardzo ekscytujące.

- Co dalej, o czym marzysz w przyszłości? - Marzę, żeby za rok znów zagrać w Orchestra 4Young. A po skończeniu szkoły w Szprotawie i Żaganiu o rozpoczęciu nauki w Szkole Talentów w Poznaniu. Kolejnym etapem będą studia muzyczne. A potem, kto to wie... Tak daleko nie wybiegam. Może będę grała w orkiestrze, a może będę solistką. Z pewnością to, co będę robić, będzie związane z muzyką. A moim marzeniem jest zagranie we Wiedniu i w operze w Sidney... Joanna Habich ze Szprotawy, laureatka stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Trzcionkowska

Co do tej pory dokonała Asia Habich?