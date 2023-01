Po wybuchu w Siecieborzycach rodzina pani Urszuli dziękuje za wsparcie! Dzieci już wrociły do domu!

Po 21 dniach w szpitalu, do domu wróciła 7-Ola, córeczka pani Urszuli. Ma rączkę w gipsie i wymaga długiej rehabilitacji, ale powoli zaczyna się uśmiechać i czeka na koleżanki ze szkoły, które obiecały ją odwiedzić. 3-letni Bartuś jest jak żywe srebro i już nie może doczekać się powrotu do żłobka. Jednak dopóki sprawca (lub sprawcy) wybuchu z 19 grudnia 2022 jest wciąż na wolności, to rodzina obawia się powrotu do codziennej rutyny, a szczególnie powrotu dzieci pani Uli do szkoły i żłobka. - Mamy nadzieję, że otrzymają ochronę - podkreślają.

Siedzimy w kuchni państwa Szymańskich. Adam Szymański jest bratem pani Urszuli, która wciąż przebywa w szpitalu. W domu są trzy mieszkania: pani Urszuli, jej mamy i brata. Do feralnego wybuchu doszło rankiem 19 grudnia 2022, w kuchni pani Karoliny, babci dzieci. Tam właśnie weszła 31-latka z paczką zaadresowaną do niej, którą znalazła przed domem i tam doszło do wybuchu, gdy otwierała pakunek.

Z Siecieborzyc do Szczecina

W domu nie było brata i bratowej, ale eksplozja wywaliła drzwi do ich mieszkania. Dzisiaj, dzięki pomocy rodziny i przyjaciół już nie widać zniszczeń. Jednak pani Karolina mieszka u syna, między innymi dlatego, że w jej nowej kuchni jeszcze nie ma lodówki. Syn i synowa wolą też mieć mamę na oku, bo chociaż mówi, że czuje się już w miarę dobrze, to wciąż musi brać leki. Podczas wybuchu doznała zawału serca.

- Ola już zaczyna się uśmiechać - opowiada pani Karolina. - Chociaż była bardzo pokiereszowana, to szybko wraca do zdrowia. Ma prawą rączkę w gipsie. Po wybuchu trzymała się praktycznie na kawałku skóry. Były ubytki zarówno kości, jak i ciała. Przeszła bardzo poważną operację, a do zdrowia wracała bardzo szybko, dzięki zabiegom w komorze hiperbarycznej. Byliśmy aż zaskoczeni, bo rany goiły się dosłownie w oczach.

Za kilka dni Ola jedzie z wujkiem do Szczecina, do specjalisty chirurgii dziecięcej. Żeby jej prawa ręka wróciła do sprawności. Na razie uczy się jeść i pisać lewą ręką.

Ktoś wywrócił życie rodziny z Siecieborzyc na drugą stronę

Rodzina zaznacza, że nieznany sprawca wywrócił ich życie na drugą stronę, ale jeszcze nie wiedzą, co to dla nich oznacza. Stara się szukać dobra w tym, co dzieje wokoło. A to dobro jest we wsparciu ze strony ludzi. Adam Szymański zaznacza, że spotkał całkiem sporo dobra. Na przykład w swojej pracy. Jego żona korzysta z urlopu, ale mówi, że będzie musiała wrócić do pracy, bo czeka ich bardzo wiele wydatków, na opiekę i rehabilitację pani Uli i jej dzieci. - W piątek (13 stycznia 2023) był kiermasz ciast dla Uli, w żagańskiej "piątce" - opowiada Anna Szymańska. - Zorganizował ją radny Ireneusz Szaniawski i rada rodziców. Zebrano aż 2.915 zł. Byłam bardzo poruszona ofiarnością dzieci i ich rodziców.

Koncert w Szprotawskim Domu Kultury

W niedzielę 15 stycznia 2023 o godz. 16.00 w Szprotawskim Domu Kultury odbędzie się koncert charytatywny na rzecz pani Urszuli i jej dzieci. Wezmą w nim udział również bliscy poszkodowanej kobiety. - To będzie dla nas chwila oddechu i uśmiechu - zaznacza Anna Szymańska-Stępień.

Zagra i zaśpiewa Polski Zespół Ludowy, składający się m.in. z urzędników Urzędu Marszałkowskiego woj. Lubuskiego, zaś wszystkie koła gospodyń wiejskich w gminie Szprotawa przygotują pyszne ciasta. Warto wziąć udział w wydarzeniu.

Można wciąż wpłacić pieniądze dla Uli i jej dzieci klikając link:

https://zrzutka.pl/g9r5xg