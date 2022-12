Wybuch w Siecieborzycach! Ranna kobieta została wybudzona ze śpiączki. Jej były partner opowiada o policyjnych przeszukaniach

Siecieborzyce to niewielka wieś w gminie Szprotawa. Liczy ok. 885 mieszkańców, większość z nich przyjechała na "ziemie odzyskane" w 1946 r., w ramach repatriacji z kresów wschodnich, a w szczególności z woj. tarnopolskiego.

Tu ludzie dobrze się znają i potrafią zadbać o siebie i innych. Wielu mieszkańców gminy Szprotawa przyjęło uchodźców z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy. To ludzie, którzy potrafią otworzyć swoje serca.

Właśnie tutaj doszło do tragedii, o której od wielu dni mówi cała Polska. Głupiej i bezsensownej. W której życie mogła stracić cała rodzina. Ludzie lubiani i szanowani w społeczności lokalnej. Kto mógł to zrobić? - To z pewnością nie był człowiek, który zerkając do internetu, skonstruował bombę w swojej kuchni lub piwnicy - stwierdza kobieta w lokalnym sklepie. - Mimo iż minęło już kilka dni i sytuacja się trochę uspokoiła, to wciąż jesteśmy w szoku.