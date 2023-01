Praca w Żaganiu szuka człowieka! Możecie pakować obrazy, czy jeździć autobusem w Dreźnie! 26-01-2023 Małgorzata Trzcionkowska

Opiekun w Polsce z zamieszkaniem i wyżywieniem - Żagań Wynagrodzenie 3 000 - 4 500 zł/mies. brutto Umowa zlecenie

Przeszukaliśmy dla Was oferty pracy w żagańskim pośredniaku (Powiatowym Urzędzie Pracy) oraz na portalu OLX. Jak zwykle poszukiwani są fachowcy. Od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna wzrosła do 3.490 zł, od 1 lipca 2023 wzrośnie do 3.600 zł, o 590 zł i 19,6 proc. w stosunku do obecnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia. Zobaczcie ogłoszenia w galerii zdjęć. Przesuwajcie je strzałkami.