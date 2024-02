Prasówka 11.02.2024 z całego tygodnia w Żaganiu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend – 9-11 lutego 2024? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

Takiej studniówki żagański pałac jeszcze w tym roku nie widział! 6 klas maturalnych z Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu bawiło się w sobotę 10 lutego 2024 na studniówce w Sali Kryształowej. To była wielka studniówka, z przytupem. Zaczęła się tradycyjnie, polonezem Wojciecha Kilara z filmu Pan Tadeusz i toastem wzniesionym szampanem.

Wielkimi krokami zbliża się wiosną. Po ponurych i smutnych dniach wreszcie będziemy mogli liczyć na więcej promieni słonecznych a przede wszystkim dłuższe dni. To także czas kiedy pożegnamy czapki, dlatego warto już teraz pomyśleć o fryzurach, które pojawią się wiosną. Zebraliśmy dla Was kilka wiosennych trendów. Zobaczcie jak będziemy się czesać.

9 lutego świętujemy Światowy Dzień Pizzy! To smakołyk, który jest bardzo smaczny i prosty w wykonaniu. Przyjął się na całym świecie. Również u nas więcej jest pizzerii niż restauracji z kuchnią polską... Zobaczcie ranking miejsc, w których można zjeść najpyszniejsze pizze w Żaganiu. Wskazali je internauci w Google. Szukajcie rankingu w galerii zdjęć. Przesuwajcie je strzałkami. Czytajcie tekst pod galerią.

Ofert pracy w powiecie żagańskim nie brakuje. W strefach przemysłowych Iłowej i Szprotawy wciąż szukają pracowników, ale mimo tego, liczba bezrobotnych na początku roku wzrosła. Warto sprawdzić, co znajdziemy w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz na portalu OLX. Zobaczcie ogłoszenia o pracy w galerii zdjęć. Przesuwajcie je strzałkami. Sprawdźcie też, ile osób poszukiwało pracy w styczniu 2024. Czytajcie tekst pod galerią zdjęć.

Weekend zapowiada się ciepły i deszczowy. Temperatura ma sięgnąć nawet 12 stopni Celsjusza. W sobotę będziemy obchodzić 84. rocznicę zsyłki Polaków na Sybir. Oprócz tego będzie można na przykład kupić swojskie produkty na targu śniadaniowym w Szprotawie, czy też wybrać się do objazdowego kina, na metalowy koncert, czy targ śniadaniowy do Szprotawy.

Czy zaczęliście tłusty czwartek od kawusi i pączka? A może dopiero się wybieracie do marketu lub cukierni po słodkie wypieki? Za te piękne, rzemieślnicze pączusie trzeba wydać ok. 5 zł i więcej. W markecie można już kupić pączki w okolicach złotówki. Zobaczcie przegląd w żagańskich, popularnych marketach: Kauflandzie, Biedronce przy ul. Kopernika i Netto. Zobaczcie zdjęcia z Żagania w galerii, przesuwajcie je strzałkami. Czytajcie tekst pod galerią.

Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o dokonanie napadu rabunkowego. Wtargnęli do mieszkania i dokonali kradzieży narzędzi, elektronarzędzi i telefonu komórkowego. Policjanci odzyskali skradzione mienie. Jeden z mężczyzn 28-latek został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Był poszukiwany i działał w warunkach recydywy.

Lędów, to opuszczona wieś na zachodzie Polski, która od długich dekad popada w ruinę i zapomnienie. Znajduje się w województwie lubuskim, niedaleko Sulęcina. Dzisiaj to uroczysko i miejsce pełne tajemniczych pozostałości po dawnej osadzie.

Władczyni kochała książki i codziennie robiła zapiski. Żagań, Zatonie i Otyń - trzy samorządy postanowiły wydać niezwykłą książkę, "Wspomnienia z podróży 1852-1853", autorstwa księżnej Doroty Talleyrand-Perigord. Została ona zaprezentowana podczas imienin księżnej, organizowanych co roku przez Towarzystwo Przyjaciół Żagania wspólnie z pałacem i biblioteką. To również okazja do świętowania imienin pań, które mają na imię Dorota.