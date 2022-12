Przy ul. Płsudskiego w Żaganiu stoją wyjątkowo piękne kamienice i domy. To ulica z ciekawą historią

Za czasów PRL przy ul. Armii Czerwonej, obecnie Piłsudskiego stacjonowali żołnierze radzieccy z całym zapleczem. Dzisiejszy hotel Willa Park był radzieckim szpitalem. Po opuszczeniu Polski przez sowietów, 17 września 1993, zamknięte do tej pory części ulicy zostały przejęte przez polską administrację. Po powstaniu powiatów (podczas podziału administracyjnego w 1999 roku) rozważano otwarcie w obiekcie szpitala powiatowego, który w owym czasie mieścił się w dawnym, zabytkowym szpitalu św. Doroty, który obecnie stał się siedzibą żagańskich szkół muzycznych.

Ostatecznie lokalni decydenci podjęli decyzję o przeniesieniu szpitala do nowocześniejszego budynku dawnej przychodni przy ul. Żelaznej, który został zmodernizowany i zaadaptowany do potrzeb lecznicy.