Saint Gobain Sekurit wchodzi do Iłowej! To będzie drugi światowy gigant, który ulokuje się w nowych halach! Małgorzata Trzcionkowska

Park Logistyczny Iłowa na skrzyżowaniu autostrady A18 (Berlin-Wrocław), ok. 40 km od granicy polsko-niemieckiej jest atrakcyjny dla inwestorów, dzięki otaczającej go Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i ulgom podatkowym. Do parkowych hal wprowadzi się kolejny, światowy gigant.