Świętoszowa koło Żagania nie było na polskiej mapie, a o życiu jego mieszkańców krążyły legendy!

18 maja 1992 roku został sporządzony protokół przekazania nieruchomości, który obejmował garnizon Świętoszów, znajdujący się na terenie miasteczka wojskowego nr 201 – to jest koszary pułku dział samobieżnych. Dokument napisano w języku polskim i rosyjskim, a parafowali go dowódca garnizonu generał major Juszkiewicz , wojewoda jeleniogórski Jerzy Nalichowski i dowódca 11 Dywizji Wojska Polskiego pułkownik Aleksander Bortnowski . Na placu garnizonowym w obecności dowódcy Północnej Grupy Wojsk byłego ZSRR oraz Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego miał miejsce akt przejęcia całego kompleksu.

Do 1945 r. Świętoszów nazywał się Neuhammer. Najnowsza historia tej miejscowości jest ściśle związana z wojskiem. Już w 1898 r. powstał tutaj poligon, natomiast w czasie pierwszej wojny bazę przekształcono w obóz jeniecki, w którym Niemcy przetrzymywali ponad 30 tys. rosyjskich żołnierzy. Po dojściu Hitlera do władzy poligon został powiększony oraz rozbudowano koszary. Po zakończeniu drugiej wojny światowej bazę zajęli radzieccy żołnierze.

Bogdan Szuba z Żagania wspomina wojska radzieckie, stacjonujące na naszym terenie. – Specjalnie się nie afiszowali – mówi. – Zobaczyłem ich potęgę podczas agresji na Czechosłowację w 1968 roku. Gdy wyruszyli z ogromnym potencjałem militarnym, niebo było aż czarne od samolotów. Przed stanem wojennym ludzie zastanawiali się, czy wejdą, czy nie. Oni nie musieli wchodzić, bo już u nas byli i to w wielkiej sile.

Chociaż nie wiedzieliśmy, co się dzieje za murami, to Rosjanie utrzymywali kontakty z Polakami. Również ci stacjonujący w Świętoszowie, Tomaszowie, czy przy ul. Armii Czerwonej w Żaganiu (dzisiaj Piłsudskiego). Ludzie pili razem wódkę i utrzymywali kontakty towarzyskie, ale nie wolno im było mówić o tym, co się dzieje za murami.