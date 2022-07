Weekend w Żaganiu i okolicach 16-17.07.2022. Nie siedź w domu! Zaplanuj go z nami!

17.00 wernisaż wystawy malarskiej żarskiego artysty Ireneusza Pruszyńskiego , w Holu Cesarskim Żagańskiego Pałacu Kultury. Wystawa będzie czynna do końca września 2022.

Niedziela 17 lipca na dziedzińcu Żagańskiego Pałacu Kultury

Koncert Anny Hameli na dziedzińcu pałacu w niedzielę 17 lipca 2022 o godz. 19.00. Wstęp wolny.

Anna Hamela jest wokalistką, kompozytorką i autorką tekstów. Występowała dla takich gwiazd, jak Garou, czy Demis Roussos. Jej "dorosłą" karierę zapoczątkowało zwycięstwo w "Szansie Na Sukces" Elżbiety Skrętkowskiej i Wojciecha Manna. Anna wygrała perfekcyjnym wykonaniem piosenki "Ta sama chwila" zespołu BAJM. Jest laureatką 8 edycji konkursu "Must be the music". Wydała trzy płyty: De-Ja-Vu, Cosmic Circle i najnowsza w całości skomponowana przez artystkę: La Vie est belle.