Droga przez mękę z Żagania do Zielonej Góry! Jak się przedostać przez wykopy?

Na czym polega modernizacja drogi w Miodnicy?

Most w Nowogrodzie również w remoncie

Gdy już nam się uda przejechać przez Miodnicę, docieramy do Nowogrodu Bobrzańskiego, gdzie równocześnie trwa przebudowa mostu na rzece Brzeźnica, w związku z czym jest ruch wahadłowy. Według zapowiedzi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, ta inwestycja potrwa do sierpnia 2023 roku. Czas przejazdu z Żagania do Zielonej Góry wydłuża się dwukrotnie.

Przez Żary lub Dzietrzychowice

Wiele osób dojeżdża do pracy z Żagania do Zielonej Góry. Czas pokonania trasy wydłużył się z 45 minut do 1,5 godziny. Jak sobie radzą mieszkańcy Żagania, którzy muszą pokonywać trasę? Część nadkłada drogi i jedzie przez Żary, chociaż i tam do niedawna trzeba było liczyć się z utrudnieniami w Bieniowie. Na szczęście teraz trasa jest już przejezdna, a droga całkowicie otwarta. - Gdy muszę jechać do Zielonej Góry, jadę przez Żary - zaznacza Jan Mazur. - Tak mi poradziła znajoma, która codziennie dojeżdża do pracy. Trasa jest dłuższa, ale przynajmniej jedzie się płynnie i nie stoi na światłach.

Inną trasą, polecaną przez podróżnych jest droga przez Dzietrzychowice, a potem przez Ochlę do Zielonej Góry. Również jedzie się płynnie.

A Wy jak sobie radzicie? Jaką trasą jeździcie z Żagania do Zielonej Góry?