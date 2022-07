McDonald's wchodzi do Szprotawy! Będzie McDrive!

- W Szprotawie powstanie kolejna już atrakcja. Tym razem będzie to bar szybkiej obsługi należący do światowego lidera branży gastronomicznej – mówi burmistrz Mirosław Gąsik. – Nasi mieszkańcy, którzy lubią od czasu do czasu smakować potraw serwowanych w McDonald’s, będą mogli coś zjeść, bez konieczności udawania się do większego miasta.

W tym przedsięwzięciu warte podkreślenia jest również stworzenie dla lokalnego rynku kolejnych miejsc pracy, w szczególności dla młodych ludzi, którzy dopiero rozpoczynają swoją zawodową przygodę.

