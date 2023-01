Policjant z Żagania złapał poszukiwanego, zmierzając do pracy. Uciekającemu nie pomogło chowanie się za krzakami!

We wtorek rano (10 stycznia 2023) starszy aspirant Adam Łuczyński szedł do Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu, aby rozpocząć służbę, którą na co dzień pełni w wydziale dochodzeniowo – śledczym. Po drugiej stronie ulicy zobaczył mężczyznę, który przypominał mu osobę poszukiwaną do odbycia kary pozbawienia wolności. Na widok funkcjonariusza przechodzień schował się za krzewami.