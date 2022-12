Powstańcy Wielkopolscy w Żaganiu! Obchodzimy 104. rocznicę udanego zrywu narodowego Polsków!

Powstańcy w żagańskim obozie

Franciszek Walter, pierwszy burmistrz Żagania

Franciszek Walter, pierwszy polskim burmistrz powojennego Żagania (od 16 czerwca 1945 roku, który również był powstańcem wielkopolskim i bardzo odważnym oraz prawym człowiekiem.

Urodził się w 1901 r., w Wielkopolsce. Był uczestnikiem powstania wielkopolskiego, w 1918 r. walczył w Poznaniu, rejonie Pniew, Wolsztyna i Zbąszynia. Podczas II wojny światowej, w stopniu starszego sierżanta, uczestniczył w bitwie nad Bzurą, gdzie dostał się do niewoli. 18 czerwca 1945 r. został wyznaczony na pierwszego, polskiego burmistrza Żagania. Stworzył polską administrację, straż pożarną, milicję i spółdzielczość. Starał się przywrócić miastu i ludziom spokój i ukrócić bezprawie.

Został aresztowany we własnym gabinecie. Powodem była niewielka ilość amunicji, którą posiadał, gdy skończyło się jego pozwolenie na broń. Jego rodzina mówi, że prawdziwym powodem była jego nieugięta postawa wobec warszawskich szabrowników, którzy niszczyli i rozgrabiali miasto.

F. Walter był przetrzymywany w kazamatach, które mieściły się w podziemiach żagańskiego Sądu Rejonowego. W ekspresowym tempie został skazany na 19 lat więzienia i wywieziony do Wrocławia. - Po kilku miesiącach został oczyszczony z zarzutów i powrócił do swojego miasta. Zmarł w 1987 roku i spoczął na cmentarzu komunalnym w Żaganiu.