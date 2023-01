Studniówka 2023 w Żaganiu z TOP modelami! Bal w Liceum Ogólnokształcącego w pałacu był piękny i elegancki!

W tym roku szkolnym (2022/2023) w żagańskim LO im. Stefana Banacha są trzy klasy maturalne, liczące w sumie ok. 90 uczniów. Większość z nich pojawiła się na studniówce w Sali Kryształowej Żagańskiego Pałacu Kultury. Bal tradycyjnie rozpoczął dyrektor Mieczysław Śmieszek. - Mimo iż otwieram bale od już od wielu lat, to zawsze jest to dla mnie duże przeżycie i wzruszenie - powiedział nam.

W imieniu uczniów dyrektorowi podziękował Brian Stelmasik.

Na zabawie studniówkowej wszystkie dziewczyny wyglądały pięknie, a ich partnerzy bardzo elegancko, doskonale dopasowali się do pałacowych wnętrz. Kogo tam nie było?! Za wnuczkę kciuki trzymał Adam Matwijów, przewodniczący Rady Miasta Żagań. - To już trzecie pokolenie naszej rodziny w Banachu - podkreślał wraz z małżonką.