Natalia Woś TOP Model z Żagania! Chociaż w finale zajęła drugie miejsce, to według fachowców właśnie ona powinna wygrać!

W finale TOP Model sesja okładkowa została wykonana w cudownych plenerach Dominikany. Tam też finalistki: Natalia Woś , Michalina Wojciechowska i Klaudia Nieścior opowiadały Michałowi Pirógowi o swojej drodze do finału programu. Zdjęcie Natalii zdobyło maksymalne 15 punktów. Od samego początku finału naszą modelkę wspierała Anja Rubik , która mówiła, że ma doskonałe proporcje, wspaniałą cerę i włosy, a także profesjonalne podejście do wykonywanych zadań. - Widzę cię w świecie mody - podkreśliła. Natomiast o Klaudii mówiła, że jej w świecie mody nie widzi, sprawdzi się raczej jako influencerka lub prowadząca programy telewizyjne. Natalia mówiła o swojej drodze, zaznaczając, że to rodzice dali jej mnóstwo siły i wsparcia.

Pokazy mody w TOP Model i wielkie wsparcie rodziców

W czasie finału wszyscy mieszkańcy domu modeli wystąpili w kilku pokazach. Pierwszym był pokaz Mariusza Przybylskiego, do piosenki Brunatny, w wykonaniu Roguckiego i Karasia. W kolejnych (Modivo i Dawida Wolińskiego). Zaśpiewała Bryska i Grzegorz Hyży. Finalistki zajmowały pozycję gwiazd w pokazach.

Na kolejnym etapie odpadła Michalina. W ścisłym finale została Natalia z 29 punktami od jury i Klaudia z 23 punktami, jednak to właśnie Klaudia otrzymała więcej punktów od publiczności, co pozwoliło jej wygrać program. Na widowni siedzieli rodzice Natalii, Agnieszka i Paweł Woś, którzy jak mogli, wspierali swoją córkę. - To nasze wymarzone dziecko - powiedział tata.

Przeciwieństwem historii Natalii była droga Klaudii, przypomniana podczas finału. Dziewczyna jako dziecko wychowała się w rodzinie zastępczej i nie miała wielkich możliwości rozwoju.