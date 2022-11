Natalia Woś - Top Model z Żagania wygrała ostatni odcinek telewizyjnego show w Kapsztadzie! Wielki finał coraz bliżej!

W 12 odcinku pozostało już tylko sześcioro uczestników. Zdjęcia do programu odbywały się w zapierających dech plenerach Kapsztadu i Johannesburga w Republice Południowej Afryki. Modele nie ukrywali, że to dla nich przygoda życia. Maciej mówił, że nigdy nie był na prawdziwych wakacjach, a w RPA nie był nikt.

Zdjęcia w plenerach i castingi Natalii Woś

Pierwszym zadaniem były zdjęcia wykonywane przez Marcina Tyszkę , skoków z trampoliny do basenu. Natalia Woś musiała pokonać stres i lęk, co było widać na ujęciach. Po zadaniu nie udało jej się odpocząć. Modele zostali podzieleni na dwie grupy. Natalia była w grupie z Adrianą i Maćkiem. Zostali wyposażeni w mapę i musieli odnaleźć pracownie projektantów, a także świetnie się zaprezentować. Jeśli chodzi o język angielski, Natalia czuła się zupełnie swobodnie, chociaż nie obyło się bez zabawnej wpadki. Polscy modele zostali wkręceni przez studentów, którzy udawali projektantów i z udawanym profesjonalizmem przeglądali zdjęcia Plaków. Skończyło się na śmiechu, a Natalia, Adriana i Maciek pognali do następnego projektanta.

Sesja na cudownej plaży

Kolejnym zadaniem była sesja na cudownej plaży nad oceanem. Uczestnicy pozowali w pięknych ubraniach polskiej projektantki Kat van Duinen , od lat mieszkającej w RPA. Natalia bardzo wiele proponowała, nie bacząc na własne bezpieczeństwo. Aby nie spadła ze skały, asekurował ją Dawid Woliński . To zaowocowało najlepszym zdjęciem, dzięki któremu Natalia wygrała odcinek. Nie obyły się też bez sensacji. Z programu powinna odpaść Michalina, która dostała się tylko na jeden pokaz mody, jednak Joanna Krupa podjęła decyzję i po raz pierwszy przywróciła ją do programu.

Zagłosuj na Natalię Woś!

Mama Natalii, Agnieszka Woś zachęca wszystkich do głosowania na Natalię w konkursie "Ulubieńca internautów". Jak głosować?

- Na stronie Facebooka Top Model TVN trwa głosowanie, który z uczestników Top Model zyskał Twoją największą sympatię tłumaczy pani Agnieszka. - Zagłosujcie na Natalię i wesprzyjcie ja w rywalizacji o tytuł "Ulubieńca Internautów"

Opublikuj w mediach społecznościowych post, w którym kibicujesz Natalii i oznacz ją poprzez dodanie hasztagów #glosujzHairBoom #NatalliaWos, a Twój głos zostanie przyznany! Ważność głosu jest tylko wtedy, gdy poprawnie w komentarzu napiszemy #glosujzHairBoom #natalliawos (Zwróćcie uwagę, że imię Natalii w hasztagu należy napisać przez dwie literki L: #glosujzhairboom a #natalliawos, natallia przez dwa L i Wos bez polskich znaków). To naprawdę jest ważne! To poprawnie oddany głos - podkreśla Agnieszka Woś. - Głosowanie potrwa do 06 grudnia 2022.