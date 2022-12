Natalia Woś z Żagania w finale TOP Model! Głosujemy na żaganiankę! Do 7-12-2022 zostało tylko kilka dni!

W 13 odcinku 11 sezonu TOP Model zobaczyliśmy Natalię Woś z Żagania w bardzo stresującej sytuacji, podczas pokazu mody w Johannesburgu, na którym panował wyjątkowy chaos. Natalia poradziła sobie doskonale i na wybiegu naprawdę błyszczała. Jej kolejne wyjścia były równie dobre, co zostało docenione przez jury i publiczność pokazu.

Dopełnieniem odcinka była sesja zdjęciowa w przepięknych plenerach afrykańskiej sawanny. Również tutaj Natalia była najlepsza i na końcowym panelu miała najlepsze zdjęcie i jako pierwsza weszła do finału, który odbędzie się na żywo już w środę 7 grudnia 2022.

Wraz z Natalią do finału weszła Klaudia Nieścior i Michalina Wojciechowska.

Mama Natalii zachęca do oddawania głosów na Facebooku