Szkoła w Długiem (gm. Szprotawa) prowadzi konne lekcje! Uczniowie są zachwyceni

Hipoterapia skierowana jest do dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi. Jej celem jest przywrócenie sprawności fizycznej i psychicznej w możliwym do osiągnięcia zakresie. Dzięki hipoterapii uczniowie pokonują lęki, wyrażają swoje emocje i komunikują się ze światem. Specjaliści zgodnie podkreślają, że zarówno dogoterapia, jak i hipoterapia zasługują na miano wyjątkowo skutecznych i wszechstronnych form terapii. Obecność konia – terapeuty sprawia, że dzieci są szczęśliwe, radosne i chętne do nawiązywania kontaktów społecznych.

Projekt pn. „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, opiewa na kwotę 1,6 mln zł brutto. Wkład własny gminy to jedyne 285,9 tys. zł. Realizacja projektu zaplanowana została na okres od czerwca 2021 r. do kwietnia 2023 r.

Źródło: UM Szprotawa