Kładka na Bobrze w Żaganiu grozi zawaleniem! Kiedy zamknięty most wróci do ruchu?

"Małe mostki" pieszo-rowerowe w parku w Żaganiu to bardzo ważne ciągi komunikacyjne, łączące centrum miasta z ul. Dworcową. Ludzie codziennie chodzili nimi do starostwa, Liceum Ogólnokształcącego, czy zakładów pracy.

Most w Żaganiu został poważnie uszkodzony

Niestety, w niedzielę 27 marca 2022, nad ranem na most Kolejarzy spadł potężny dąb, który dosłownie wygiął przeprawę pieszo-rowerową od strony zamkniętego basenu miejskiego. Od tego czasu kładka jest zamknięta, co bardzo utrudnia życie mieszkańcom Żagania, szczególnie uczniom LO im. Banacha. Ludzie są już zmęczeni nadkładaniem drogi, aż przez most Żaganny i mimo iż przeprawa jest zamknięta, to i tak przechodzą przez park.