Miejska Biblioteka Publiczna w Szprotawie pokazała gorące serce! To nie tylko miejsce z książkami!

- Realizacja pierwszego z voucherów już za nami - opowiadają bibliotekarki. - Nasi goście mieli niepowtarzalną okazję poznać historię budynku oraz zajrzeć we wszystkie zakamarki naszej pięknej, zabytkowej biblioteki, a jest ich naprawdę mnóstwo! Dodatkowo miłym akcentem podsumowującym był słodki poczęstunek w gabinecie dyrekcji. Uroczy zwiedzający byli naprawdę zachwyceni, co nas bardzo cieszy. Wycieczkę po bibliotece przeprowadziły dyrektor Marzena Cioch-Ciućmańska i starszy kustosz Anna Pelc .

Piękna biblioteka w Szprotawie

Początkowo (od 1946 roku) biblioteka znajdowała się przy ul. Krasińskiego 6 i dysponowała jednym pomieszczeniem udostępnionym przez Wydział Powiatowy, a w roku 1948 przeniosła się do gmachu Urzędu Miejskiego. Pierwszym pracownikiem i kierownikiem biblioteki była Janina Bartoszewska. W lipcu 1975 roku biblioteka przeprowadziła się do budynku przy ul. Niepodległości w Szprotawie.W roku 1976 Biblioteka Powiatowa Miasta i Gminy zarejestrowała 3131 czytelników, a stan jej księgozbioru wynosił 33 753 woluminy.

Jaka jest obecna szprotawska książnica?

- Współczesna biblioteka bardzo się różni od tej sprzed 65 lat, wkroczyły do niej nowoczesne technologie, utworzono czytelnię internetową i wypożyczalnię zbiorów multimedialnych - opowiada Anna Pelc. - Prowadzone są kursy komputerowe dla seniorów, Dyskusyjne Kluby Książki, biblioteka bierze udział w różnorodnych projektach, pozyskuje fundusze i granty na rozwijanie swej działalności, by stawać się coraz bardziej atrakcyjną dla swoich użytkowników. Biblioteka obecnie to nie tylko regały z książkami, ale też miejsce życia kulturalnego i społecznego, miejsce nauki i kultury języka – miejsce na miarę XXI wieku.