Zatrucie w hali sortowni w Iłowej! 9 osób mdlało i wymagało pomocy lekarskiej. Jedną zabrał śmigłowiec LPR

Czy w Iłowej było zatrucie?

- Prawdopodobnie ludzie zatruli się gazem z instalacji ogrzewającej halę - wyjaśnia Ryszard Smyk, kierownik żagańskiego pogotowia. - Jedna osoba została przetransportowana przez LPR do szpitala w Zielonej Górze. O ile wiem, poszkodowani wyszli już do domów.

Możliwości podtrucia gazem nie potwierdzają strażacy. - Akcja trwała ok. 5 godzin, ponieważ bardzo dokładnie sprawdzaliśmy, co się stało - zaznacza P. Grzymała. - Nie znaleźliśmy żadnych śladów gazu lub innych substancji, które mogłyby doprowadzić do zatrucia. Nie znaleźliśmy też nieszczelności instalacji. Na miejscu był inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, który bada sprawę. - W zdarzeniu brała udział duża liczba pracowników, w związku z czym zostało ono zakwalifikowane jako wypadek zbiorowy - wyjaśnia Jerzy Łaboński, okręgowy inspektor pracy w Zielonej Górze. - Hala natychmiast została przewietrzona, a pracownicy wyprowadzeni. Na razie nie możemy niczego powiedzieć na temat przyczyn wypadku.