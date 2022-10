Szprotawa wysłała konwój humanitarny do zaprzyjaźnionego Humania! Pojechał wóz strażacki i samochód terenowy

Z Humania w Ukrainie powrócił IV konwój humanitarny ze Szprotawy, któremu przewodniczył burmistrz Mirosław Gąsik. Tym razem do walczącej z okupantem Ukrainy trafił m.in. wóz pożarniczy i samochód terenowy. Do Szprotawy wkrótce wybiera się mer Lwowa Andrij Sadowy.

Konwój z darami od przedsiębiorców i mieszkańców Szprotawy dla zaprzyjaźnionego Humania wrócił do Szprotawy w weekend (29-30 października 2022). Na jego czele stanął burmistrz Szprotawy Mirosław Gąsik. - Z rąk mer Humania Iriny Pletniewej odebrałem medal za zasługi, wsparcie i pomoc - opowiada M. Gąsik. - Dedykuję go wszystkim tym, którzy dołożyli swoją cegiełkę do tej pomocy. Dziękuję z całego serca wszystkim zaangażowanym w ten konwój i pomoc.

Dary Szprotawy dla Humania w Ukrainie

Samochód pożarniczy - drabina hydrauliczna o zasięgu 30 metrów, samochód terenowy wojskowy na front dla armii, żywność o długim terminie ważności tj. konserwy, ryż, batony itp. środki opatrunkowe i higieniczne, leki, sprzęt szpitalny i medyczny, środki higieny dla dzieci, chemia domowa. Wkrótce na konto bankowe Humania trafi około 200 tys. zł pochodzących ze zbiórek i darowizn w Szprotawie

Jak wygląda Ukraina?

- Ukraina cierpi na braki prądu - opowiada burmistrz Mirsław Gąsik. - Humań ma zaspokojone potrzeby energetyczne tylko w 20 procentach. Lwów ma przerwy w dostawach energii. Wszyscy przygotowują się do zimy, gromadzą ropę do generatorów prądotwórczych. We Lwowie stworzono wielkie centra szpitalne do leczenia rannych z frontu, pociągi codziennie dowożą tam rannych. Teraz trwa budowa centrum rehabilitacji dla żołnierzy i cywilów bez kończyn. Widać bardzo wysokie morale wśród mieszkańców i dużą pomóc międzynarodową. Wszyscy dziękują Polsce za nasze zaangażowanie i pomoc, jesteśmy teraz dla nich jak najbliżsi bracia. Potrzebna nadal jest pomoc dla Ukrainy.

Kiedy kolejny konwój ze Szprotawy?