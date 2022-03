Podziemne miasto w Odessie! Czy ludzie znów mogą się skryć w nim przed wojną? Zobaczcie zdjęcia i tekst!

Katakumby, podziemne tunele pod Odessą mają 2,5 tys. km i ciągną się praktycznie pod całym miastem. Powstały przez eksploatację wapienia, na potrzeby budowlane, zaś w czasie II wojny światowej stanowiły kryjówkę dla partyzantów. W podziemiach mieszkało ok. 1,5 tys. osób. Ludzie wycinali wapienne bloki piłami i siekierami, tworząc miejsca do życia. Nad głównym wejściem jest muzeum, które można zwiedzać.

Sekretne życie w podziemnym mieście

Katakumby mają kilka wejść. Przed napaścią Rosji na Ukrainę bilety kosztowały 200 UAH.

Pod ziemią jest stała temperatura, plus 12 stopni Celsjusza. Jest kilka szlaków. Średni liczący ok. 750 metrów. Pod ziemią można oglądać kamienne łóżka, kuchnię, łaźnię i pralnię, a nawet szkołę, w której uczyły się dzieci partyzantów. W podziemnym szpitalu czekał na nas kolejny przewodnik, a który zachęcał do zwiedzania kryminalnej Odessy w dzielnicy Mołdawianka. To taki odpowiednik warszawskiej Pragi.