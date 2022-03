Szprotawa otworzyła serca dla uchodźców! Weź udział w kiermaszu wielkanocnym "Solidarni z Ukrainą"

Burmistrz Mirosław Gąsik zaprasza wszystkich mieszkańców oraz osoby goszczące w gminie Szprotawa do udziału w jarmarku wielkanocnym, który odbędzie się w sobotę, 9 kwietnia 2022., na placu przed ratuszem. Pamiętając o nieszczęściu, które rozgrywa się za naszą wschodnią granicą, jarmark będzie okazją do zbiórki darów świątecznych dla uchodźców.

Na scenie zaprezentują się młodsi i starsi artyści z gminnych zespołów. Zainteresowani mogą się zgłaszać do 31 marca 2022.

A już wkrótce burmistrz Mirosław Gąsik rusza na czele konwoju humanitarnego do zaprzyjaźnionego Humania (Umania) na Ukrainie, z darami ze Szprotawy, a także z kolejnego zaprzyjaźnionego miasta Gevelsberg w Niemczech.

Czytaj również na naszym portalu