Żagańskie zuchy Czarne Kruki bawią się z ukraińskimi dziećmi i bardzo im się to podoba!

Zuchy z 7. Gromady Zuchowej Czarne Kruki z Żagania chcą co tydzień spotykać się z dziećmi z Ukrainy, przebywającymi na sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Żaganiu. Pierwsze wspólne zabawy już się odbyły.

Czarne Kruki to drużyna druhny Małgorzaty Szymkiewicz. Składa się z ok. 20 zuchów z Żagania, Moczynia, Bożnowa, Tomaszowa i Brzeźnicy. Uczą się w różnych szkołach, ale uwielbiają zajęcia z druhną. Również najmłodsi szybko odnaleźli się w nowej rzeczywistości. - Poznałem już nowych kolegów z Ukrainy - powiedział Cyprian. - Są fajni.

Wszystkie zuchy przypięły do swoich mundurów karteczki ze swoimi imionami, napisanymi cyrylicą. Żeby łatwiej było je zapamiętać.

Zabawa na boisku żagańskiej siódemki

W sali gimnastycznej szkoły mieszka obecnie ok. 20 osób. Jest 9 dzieci w różnym wieku, od roku, aż do 19-letniej studentki. Czarne Kruki wybrały się tam w sobotę 26 marca 2022 z druhną Małgorzatą Szymkiewicz. Zabrały ze sobą słodkości, baloniki i rzeczy do zabawy.

Sala gimnastyczna jest ich domem